Никола Цолов се подготвя за финален щурм на шампионската титла във Формула 2. Българския лъв изостава само със 7 точки от лидера Рафаел Камара два кръга преди края на сезона, но бразилецът е изправен пред дилема, която може да преобърне класирането. Ако предпочете да продължи да се състезава във Формула 1, Цолов ще има възможност да излезе начело само с 8 допълнителни точки.

Как Никола Цолов може да изпревари Рафаел Камара?

В момента Камара води генералното класиране с 207 точки, докато българският пилот на Кампос Рейсинг има 200. На трета позиция е Алекс Дън със 189 точки, следван от Габриеле Мини със 163. При евентуално оттегляне на Камара от оставащите два кръга във Формула 2 неговият актив ще остане непроменен. Това означава, че Цолов ще се нуждае само от 8 точки, за да го изпревари по точки.

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Всъщност дори 7 точки могат да бъдат достатъчни за първото място пред бразилеца, тъй като при равен актив предимство има пилотът с повече победи в основните състезания. Българинът води по този показател с 4 срещу 3 успеха. Това обаче няма автоматично да гарантира титлата, защото останалите претенденти също продължават битката.

Формула 1 може да реши съдбата на шампионата

Причината за необичайната ситуация е възможността Камара да остане титуляр на Хаас до края на сезона във Формула 1. Бразилецът дебютира в Бразилия и ще участва в Гран при на Лас Вегас, но все още не е решил дали да кара във Формула 1 и в Катар и Абу Даби. Именно там ще се проведат последните два кръга от Формула 2. Правилата не позволяват на пилот да участва в двата шампионата през един и същи състезателен уикенд.

Разбира се, Цолов е застрашен и от намиращия се на трета позиция Алекс Дън, който изостава на 11 точки от него.

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