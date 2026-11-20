Един от пилотите във Формула 1 изрази недоволството си от факта, че отборът му все още не му е предложил договор за следващия сезон. Става въпрос за Оливър Беърман, който не скри разочарованието си от Хаас и заяви пред медиите в Лас Вегас: "Честно казано, няма оправдание да съм тук без подписан договор." Коментарите на британеца идват, когато остават три състезания до края на сезона, а ситуацията му е по-сложна от тази на повечето други пилоти, тъй като в нея са замесени няколко страни - неговият мениджмънт, Хаас и Ферари.

Напрежение в гаража на Хаас заради новия договор на Оли Беърман

Беърман все още е под договор с Академията за пилоти на Ферари, въпреки че от 2025 година се състезава на пълно работно време за Хаас. Британецът призна, че ситуацията е сложна, но той все пак е много разочарован, тъй като все още не знае какво ще прави следващата година. Но когато беше попитан от кого е разочарован, той отказа да коментира. Шефът на отбора - Аяо Комацу, който се изказа по-късно, също не посочи никого с пръст, но настоя, че забавянето не се дължи на липса на воля от нито една от страните. Той бе категоричен, че Хаас иска да задържи Беърман в редиците си.

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Комацу също така определи разочарованието на своя пилот като разбираемо, при положение че остават само три състезания. Оли Беърман се представя добре, откакто се присъедини към света на Формула 1. Той направи дебюта си в елита с Ферари, като замести Карлос Сайнц по време на Гран при на Саудитска Арабия през 2024 година и завърши на 7-а позиция. След това през сезона още два пъти заместваше пилоти на Хаас. Това му осигури титулярно място в американския тим за 2025 година. Откакто се присъедини към Хаас на пълно работно време, Беърман се представя по-добре от съотборниците си, най-вече от Естебан Окон. Мечтата на британеца обаче остава да се състезава за Ферари. Въпреки това шансовете му за промоция в Маранело са несигурни, предвид дългосрочния договор на Шарл Льоклер с отбора и конкурентната форма на 41-годишния Люис Хамилтън.

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