Уникално! Талант от Видин счупи 44-годишен национален рекорд и оглави световна ранглиста (ВИДЕО)

17-годишният талантлив лекоатлет от Видин - Васил Антонов, счупи един от "брадясалите" национални рекорди в родната атлетика: този на 400 метра за юноши до 20 години. Антонов направи уникално бягане на Националния шампионат за юноши и девойки под 18 години в София, където спечели с огромна разлика пред останалите, но по-специално бе времето, за което финишира - 47,83 секунди!

17-годишният Васил Антонов с уникално бягане на 400 метра

С този резултат Антонов помете не само националния рекорд за под 18 години, но и този за под 20 години, който не бе подобряван от 44 години. Досегашният национален рекорд на 400 метра за юноши под 20 години бе притежание на Божидар Константинов, поставен през далечната 1982 година. Сега Васил Антонов от отбора на "Радуканови - Видин" успя да го подобри, като по този начин оглави и световната ранглиста при юноши под 18 г. с най-добър резултат в света в зала за 2026 г.

Борис Хаджитодоров покри европейски норматив в тройния скок

Всъщност Антонов бе единственият юноша, който слезе под 50 секунди на 400 метра. Във финалното бягане на втора позиция финишира Олександър Инскрук с 50.09 сек., а трети завърши Стилян Панев с 50.96 сек. Иначе силен резултат на Националния шампионат в зала за под 18 г. записа и Борис Хаджитодоров (АК Павел Павлов-Враца) - 14,32 метра на троен скок, за да спечели националната титла, а с това и да покрие норматив за Еврепейското за под 18 г. в Риети през лятото.

По-рано се проведе и турнир "Локомотив" в Пловдив, където Зинга Барбоса Фирмино покри норматив за участие на Световното за юноши под 20 г. в Юджийн през август с резултат 15,46 метра в тройния скок, а Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков подобри личния си рекорд и покри норматив за Световното за мъже.