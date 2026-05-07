Два финала за България на Световната купа по спортна гимнастика

България класира двама финалисти в първия ден на квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място сред най-добрите осем на уредите кон с гривни и земя. Златният медалист от Световната купа в Баку Иванов за пореден път показа отлична форма и записа най-висок резултат в квалификациите. На земя Димитров получи 13.633 точки (5.2 за трудност и 8.433 за изпълнение), което е трети най-силен резултат.

Давид Иванов изигра блестящо съчетанието си и заслужено получи оценка от 14.533 точки, след 6.0 за трудност и 8.533 за изпълнение. Така той изпревари трикратния олимпийски шампион и носител на шест олимпийски медала Макс Уитлок. Британецът има 14.033 точки (6.1 за трудност и 7.933 за изпълнение), което му отреди шестото място в квалификациите. Само две десети не достигнаха на България да има втори финалист на кон с гривни. Раян Радков представи много добро съчетание, но с оценка от 13.700 точки (5.4 за трудност и 8.300 за изпълнение) остана на девета позиция.

На земя Димитър Димитров също си осигури място сред финалистите и в събота ще спори за отличията. Състезателят на ЦСКА получи 13.633 точки (5.2 за трудност и 8.433 за изпълнение), което е трети най-силен резултат на уреда. Другият български представител Даниел Трифонов нямаше ден и след две сериозни грешки завърши на 21-о място с 10.800 точки. С най-висока оценка на земя в топ 8 влиза Виктор Турникурт (Белгия) с 13.666 точки. В пресявките на халки Йоан Иванов не успя да влезе сред финалистите и с оценка от 11.766 се нареди на 13-о място.

При жените Виктория Венциславова се нареди 13-а в квалификациите на прескок с 12.300 точки (12.500 точки за първи и 12.100 точки за втори прескок). На смесена успоредка Никол Стоименова допусна грешка и с 10.333 точки остана 23-а. Извън класирането добро представяне записаха Майкъл Дунев на земя с 10.633 точки, Любомир Станоев на кон с гривни с 12.166 точки и Цветомира Начева на прескок с 11.733 точки (11.866 точки за първи и 11.600 точки за втори прескок).

