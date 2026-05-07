Спорт:

Два финала за България на Световната купа по спортна гимнастика

07 май 2026, 22:02 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по гимнастика
Два финала за България на Световната купа по спортна гимнастика

България класира двама финалисти в първия ден на квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика, която се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място сред най-добрите осем на уредите кон с гривни и земя. Златният медалист от Световната купа в Баку Иванов за пореден път показа отлична форма и записа най-висок резултат в квалификациите. На земя Димитров получи 13.633 точки (5.2 за трудност и 8.433 за изпълнение), което е трети най-силен резултат.

Давид Иванов и Димитър Димитров намериха място на финалите

Давид Иванов изигра блестящо съчетанието си и заслужено получи оценка от 14.533 точки, след 6.0 за трудност и 8.533 за изпълнение. Така той изпревари трикратния олимпийски шампион и носител на шест олимпийски медала Макс Уитлок. Британецът има 14.033 точки (6.1 за трудност и 7.933 за изпълнение), което му отреди шестото място в квалификациите. Само две десети не достигнаха на България да има втори финалист на кон с гривни. Раян Радков представи много добро съчетание, но с оценка от 13.700 точки (5.4 за трудност и 8.300 за изпълнение) остана на девета позиция.

На земя Димитър Димитров също си осигури място сред финалистите и в събота ще спори за отличията. Състезателят на ЦСКА получи 13.633 точки (5.2 за трудност и 8.433 за изпълнение), което е трети най-силен резултат на уреда. Другият български представител Даниел Трифонов нямаше ден и след две сериозни грешки завърши на 21-о място с 10.800 точки. С най-висока оценка на земя в топ 8 влиза Виктор Турникурт (Белгия) с 13.666 точки. В пресявките на халки Йоан Иванов не успя да влезе сред финалистите и с оценка от 11.766 се нареди на 13-о място.

При жените Виктория Венциславова се нареди 13-а в квалификациите на прескок с 12.300 точки (12.500 точки за първи и 12.100 точки за втори прескок). На смесена успоредка Никол Стоименова допусна грешка и с 10.333 точки остана 23-а. Извън класирането добро представяне записаха Майкъл Дунев на земя с 10.633 точки, Любомир Станоев на кон с гривни с 12.166 точки и Цветомира Начева на прескок с 11.733 точки (11.866 точки за първи и 11.600 точки за втори прескок).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Звездата на България в спортната гимнастика претърпя нова операция – ще пише годината „възстановителна“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
спортна гимнастика Световна купа по спортна гимнастика
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес