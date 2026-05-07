Спорт:

Световната суперзвезда в колоезденето, която ще се състезава по пътищата на България

07 май 2026, 13:01 часа 330 прочитания 0 коментара
Снимка: Instagram: jumbovisma_road
Световната суперзвезда в колоезденето, която ще се състезава по пътищата на България

В петък започва една от трите най-големи колоездачни обиколки в света - Giro d'Italia. А тази година това епично състезание е още по-специално за българските фенове, тъй като ще стартира от България. Първите три етапа ще се проведат у нас - с основни центрове Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. А по пътищата в България ще се състезава и една суперзвезда на световното колоездене - Йонас Вингегор.

Йонас Вингегор е големият фаворит за победата в Джиро д'Италия

Датчанинът, който се състезава за Visma, е големият фаворит за победата в Обиколката на Италия тази година. Той няма да срещне най-големия си конкурент и доминант в спорта в последните години - Тадей Погачар. Така Вингегор изглежда без реална конкуренция за победата, макар и в стартовия списък да личат и имената на водещи колоездачи като Джулио Пелицари, Феликс Гал, Еган Бернал, Адам Йейтс, Джей Хиндли.

Още: Пълна програма на Джиро д'Италия в България: Къде да гледаме | eтапи | дати | часове | маршрути | телевизия

Йонас Вингегор

Интересното е, че преди да стане колоездач от световна класа, Вингегор работи в рибна фабрика. С много труд и постоянство той става професионален колоездач, за да може да спечели два пъти Тур дьо Франс, а в момента е действащ шампион на Обиколката на Испания - другата голяма обиколка в света. Именно Вингегор ще бъде голямата звезда, към която всички фенове у нас ще приковат погледи.

Още: Giro d'Italia 2026: Кога и къде да гледаме първия етап на Джирото в България

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Колоездене Колоездачната обиколка на Италия Джиро д'Италия Giro d’Italia
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес