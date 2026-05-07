Световната суперзвезда в колоезденето, която ще се състезава по пътищата на България

В петък започва една от трите най-големи колоездачни обиколки в света - Giro d'Italia. А тази година това епично състезание е още по-специално за българските фенове, тъй като ще стартира от България. Първите три етапа ще се проведат у нас - с основни центрове Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. А по пътищата в България ще се състезава и една суперзвезда на световното колоездене - Йонас Вингегор.

Йонас Вингегор е големият фаворит за победата в Джиро д'Италия

Датчанинът, който се състезава за Visma, е големият фаворит за победата в Обиколката на Италия тази година. Той няма да срещне най-големия си конкурент и доминант в спорта в последните години - Тадей Погачар. Така Вингегор изглежда без реална конкуренция за победата, макар и в стартовия списък да личат и имената на водещи колоездачи като Джулио Пелицари, Феликс Гал, Еган Бернал, Адам Йейтс, Джей Хиндли.

Още: Пълна програма на Джиро д'Италия в България: Къде да гледаме | eтапи | дати | часове | маршрути | телевизия

Интересното е, че преди да стане колоездач от световна класа, Вингегор работи в рибна фабрика. С много труд и постоянство той става професионален колоездач, за да може да спечели два пъти Тур дьо Франс, а в момента е действащ шампион на Обиколката на Испания - другата голяма обиколка в света. Именно Вингегор ще бъде голямата звезда, към която всички фенове у нас ще приковат погледи.

Още: Giro d'Italia 2026: Кога и къде да гледаме първия етап на Джирото в България