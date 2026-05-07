Калоян Методиев: Структурата на кабинета на Румен Радев е катастрофална

07 май 2026, 20:35 часа
Политологът Калоян Методиев отправи остри критики към предложения от „Прогресивна България“ кабинет и действията на формацията в парламента. Методиев коментира първия проучвателен мандат, връчен от вицепрезидента Илияна Йотова, и заяви, че вижда „две неща“ – проблемна структура и спорен персонален състав. „Структурата е трагична. Говориш цяла кампания, че държавата няма пари, а после предлагаш четирима вицепремиери, при това без да става дума за коалиционно управление“, каза Методиев.

Според него част от министерствата са „излишни“ и в момент на финансова криза държавата трябва да свива разходите, а не да разширява администрацията. „Това е много лош сигнал към бизнеса, към данъкоплатците и към бюджета“, посочи той.

По думите му кабинетът е „реден 50 на 50“. „50% са свързани с Радев и 50% – с Пеевски“, заяви политологът. Като примери той посочи министъра на земеделието, външния министър и предложения за финансов министър Гълъб Донев. „Да сложиш човек без капацитет за финансов министър в разгара на финансова криза е абсурдно“, коментира Методиев.

Той постави въпрос и около номинацията за министър на правосъдието. „Не беше ли именно Румен Радев човекът, който говореше за съдебна реформа?“, попита той.

В разговора Методиев коментира и днешните гласувания в парламента, свързани с предложението за временна комисия, която да проверява имущественото състояние на Делян Пеевски и охраната му. „Днес България видя как Радев, Пеевски и Борисов гласуват заедно“, заяви той. Според него това показва „трайно мнозинство“, което вече се проявява както при кадровите решения, така и при гласуванията в пленарната зала.

Политологът разкритикува и поведението на представители на „Прогресивна България“ спрямо медиите. „Тези хора се самозабравиха. И хубавото е, че това стана толкова бързо“, каза Методиев. Той визира изказване на депутата Слави Василев, според което журналистическите въпроси щели да бъдат ограничавани и „посочвани“. „За какво ви говори това? За наглост и арогантност“, заяви политологът.

По думите му парламентът има всички правомощия да създава комисии и да взема решения по спорни обществени теми. „България е парламентарна република. Парламентът може да вземе всякакво решение“, подчерта Методиев. Той предупреди и срещу евентуални промени във Висшия съдебен съвет. „Ако това мнозинство пипне ВСС, ще получим още от същото за години напред“, заяви бившият депутат.

Елин Димитров
