Шефовете на ФИА са напът да пренаредят целия сезон на Формула 1 под диктата на милиардите от Близкия изток

Международната автомобилна федерация продължава да обсъжда евентуалната замяна на двете отменени състезания от календара на Формула 1. Стартовете в Гран При на Бахрейн и Саудитска Арабия, предвидени за април, не се състояха поради съображения за сигурност около войната в Близкия изток. От ФИА бяха обявили, че поради натоварения график във втората половина на сезона състезанията няма да бъдат пренасрочени, но сега търсят начин да направят именно това.

Шокираща рокада в календара на Формула 1 заради арабския натиск

Спекулира се завръщането на Гран При на Бахрейн през октомври между стартовете в Азербайджан и Сингапур, твърдят от RacingNews365. Ръководството на Формула 1 обаче е поставено под сериозен натиск от Саудитска Арабия с искането да възобновят Гран При на Джеда за този сезон. При ситуация, в която искането им бъде изпълнено състезанието ще се проведе между Катар и финала в Абу Даби. Това би изместило краят на сезона с още една седмица - 11-13 декември. Задължително е последното състезание за сезона да се проведе в Абу Даби, заради действащ договор.

Организаторите на надпреварите обаче са поставени и под сериозно финансово напрежение. Според RacingNews365 двете държави вече са превели предварително на Формула 1 близо 100 милиона паунда за правото да приемат стартовете, още преди да се наложи тяхното отменяне.

Това допълнително усложнява ситуацията, тъй като евентуална отмяна би могла да доведе до сериозни финансови загуби и продължителни преговори между страните домакини и ръководството на Формула 1. Освен чисто спортния аспект, казусът има и значително икономическо отражение, свързано с договори, туристически приходи и организацията на събитията. На този етап окончателно решение все още няма, като се очаква яснота по въпроса да има най-рано в средата на август.

