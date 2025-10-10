Войната в Украйна:

Прекрасно! България е световен шампион по таекуон-До!

Националите на България спечелиха златото на Световното първенство по таекуон-до ITF в отборната надпревара на специална техника за мъже. До момента на шампионата в италианския град Йезоло родните състезатели вече спечелиха осем медала.

Освен титлата отборно специална техника при мъжете, сребърни медали завоюваха Арно Лачовски на спаринг юноши младша възраст до 55 килограма, Димитър Величков на спаринг юноши младша възраст до 70 килограма и Катерина Бейчева на сулово чупене при жените.

Иван Велев на спаринг юноши младша възраст до 60 килограма, Борислав Попов на спаринг юноши младша възраст до 65 килограма, Александър Георгиев на спаринг юноши младша възраст до 55 килограма и отборно специална техника при юношите старша възраст българските състезатели взеха бронзови отличия.

