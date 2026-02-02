Атака на световен рекорд на шосе и хегемон в кроса: "Бегачите" през януари 2026 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Първият месец от новата година по традиция бе постен откъм бегачески събития в дългите бягания. Въпреки това януари предложи две мащабни събития - Световното първенство по крос кънтри в леката атлетика, където Джейкъб Киплимо продължи хегемонията си, както и бързото шосейно състезание на 10 километра във Валенсия, където пък Андреас Алмгрен направи атака на световния рекорд, но се задоволи "само" с европейски рекорд.

Киплимо спечели трета поредна световна титла в кроса

Киплимо спечели трета поредна световна титла по крос, триумфирайки с лекота на Световното в САЩ. Победата на угандиеца бе очаквана, след като той е тотален доминант в дългите бягания в последните години. През 2025-та той записа уникалните 56:42 мин. на полумаратон - близо минута под световния рекорд, но времето му и до днес все още не е ратифицирано, като останаха съмнения дали не е бил подпомогнат от автомобила с часовника, който се движеше твърде близо пред него.

В топ 10 финишираха девет африканци и само един европеец - европейският шампион Тиери Ндикумвенайо, който също е родом от Бурунди. Европа обаче бе "отсрамена" на едно от най-бързите 10-километрови състезания в света - това във Валенсия, където ежегодно се събира световният елит, за да атакува силни резултати на дистанцията. Големият фаворит бе шведът Андреас Алмгрен, който отиде със заявка за световен рекорд, но се оказа, че няма кой да бяга с него, за да му даде допълнителен тласък.

Алмгрен доближи световния рекорд на 10 км

Алмгрен трябваше да си налага сам темпото през почти цялото време, което му оказа влияние и не успя да разгърне пълния си потенциал. Все пак той записа силно време от 26:45 мин - нов европейски рекорд. Той се оплака и от вятър в последните километри, като очевидно желанието му бе за по-бърз резултат - около световния рекорд, който е 26:24. Тренировките на Алмгрен преди Валенсия индикираха, че той е в много силна форма, като се очаква шведът да направи нова атака на световния рекорд.

В средните бягания пък падна един от най-старите рекорди в леката атлетика - този на 800 метра в зала. Американецът Джош Хоуи бе изведен от своя брат в първата обиколка, за да може да направи атака на световния рекорд и да го повали с време от 1:42.50 минути. Трябва да се отбележи, че в момента България има поне четирима атлети, способни да бягат под 1 минута и 50 секунди, а един от тях е Мартин Проданов, който разклати "брадясалия" ни национален рекорд.

Иначе в България започнаха състезанията в зала - с шампионатите за юноши и девойки, като най-впечатляващ успех в беговите дисциплини дойде в късите бягания. И по-конкретно на 400 метра, където Васил Антонов записа уникален рекорд, който не бе подобряван 44 години.

Автор: Стефан Йорданов

