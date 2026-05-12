Страхотно! Млада талантлива българка е на крачка от европейска титла в таекуондото

Българката Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 килограма на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия) и си осигури най-малко сребърен медал. Карабелева започна с успех над испанката Лаура Родригес с 2:1 части (3:4, 10:1, 10:1), след което на четвъртфиналите се справи с 2:0 (9:6, 15:5) срещу Озана Радич (Хърватия), с което си гарантира място на почетната стълбичка.

Ерика Карабелева е на финал на Европейското първенство по таекуондо

На полуфиналите българката се наложи убедително с 2:0 над Джоди Маккю (Великобритания). Тя взе категорично първата част с 15:3 точки, а във втората контролираше събитията на татамито и след 7:3 си осигури място в мача за титлата по-късно днес срещу поставената под номер 1 настояща световната шампионка Мерве Динчел (Турция).

В категория до 80 килограма при мъжете състезаващият се за България Омид Хосийни отпадна във втория кръг. Той започна с успех над Елджан Алиев (Азербаджан) с 2:0 (1:0, 6:3), но след това загуби от водача в схемата Раман Туравинау (Беларус) с 0:2 (0:4, 4:9).

Общо седем родни национали участват в Евро 2026. Рая Пеева отпадна на старта в категория до 46 килограма при жените, а останалите са Александра Георгиева (49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Станислав Митков (63 кг) и Стефан Стаменов (74 кг), които ще се включат в оставащите два дни до края на състезанията.

