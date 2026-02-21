Заради промени в bTV? Извънредните епизоди на "Ергенът" разместиха програмата

Извънредни епизоди на хитовото риалити "Ергенът" разместиха голяма част от програмната схема на bTV през първата седмица от излъчването на новия пети сезон, показа справка на Actualno.com. Турбуленция от събития видяха зрителите в първите три епизода от формата, както бе първоначално обявения график на излъчване от вторник до четвъртък от 20:00 часа. Още в първата седмица обаче от bTV излъчват епизоди и в петък, и в събота, а следващия е още в понеделник, 23 февруари.

Изглежда проблем с програмната схема на телевизията е принудил отговорните да разместят програмата така, че да бъде наваксана цяла една седмица, т.е. три епизода. Това си пролича и в епизод №3, излъчен на 19 февруари, в който се проведоха фотосесиите на участниците, обявени като "любовни снимки по повод предстоящия Св. Валентин". Това значи, че епизодът е трябвало да бъде излъчен на 12 февруари, четвъртък - в навечерието на празника на любовта 14 февруари. За сметка на това обаче, зрителите го видяха едва седмица след Св. Валентин.

С извънредното излъчване на трите епизода програмата схема на предаването се наваксва, но това предизвика размествания в част от останалите предавания. Например старта на новия сезон на "Бригада нов дом" бе обявено именно за 20 февруари, петък, от 20:00 часа. Веднага след разместванията от bTV публикуваха нов анонс с нов плакат за премиера на предаването седмица по-късно - идния петък, 27 февруари.

Същото се случи и с премиерата на новото предаване "Моята кухня е №1", което следваше да дебютира в събота, 21 февруари в ефира. То също е изместено за идната събота, 28 февруари, заради извънредния епизод на "Ергенът".

На различни места в реклами и дори билборди ясно личат старите дати на предаванията така, както бяха първоначално обявени. За сметка на новите предавания обаче, зрителите ще гледат последователно общо девет епизода от "Ергенът", а с изключение на 22 февруари - неделя, риалитито ще се излъчва сумарно всяка вечер от 17 до 26 февруари.

На този етап от телевизията липсва обяснение защо "Ергенът" не стартира на явно предварително определената дата 10 февруари и кое е наложило закъснението на старта, с което се стига и до кардинални размествания в цялата програмна схема в рамките на близо 10 дни ефирно време.

