Войната в Украйна:

Силно начало за българските грации на престижен турнир по художествена гимнастика в Дубай

25 октомври 2025, 10:52 часа 374 прочитания 0 коментара
Силно начало за българските грации на престижен турнир по художествена гимнастика в Дубай

Националните състезателки по художествена гимнастика Ева Брезалиева и Сияна Алекова започнаха много добре участието си в петото издание на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай (ОАЕ).

Ева Брезалиева и Сияна Алекова започнаха много добре

При жените Брезалиева е четвърта във временното класиране с 56.450 точки, след като получи 28.250 за изпълнението си с обръч и 28.200 на топка. Тя се класира за финалите и на двата уреда. Лидерка след първия ден е Алина Харнаско (неутрален атлет) с 62.250 точки (31.100 обръч и 31.150 топка).

Сияна Алекова

При родените 2011 година Сияна Алекова е втора в подреждането с 51.150 точки, след като има първа по сила оценка на бухалки 26.250 и втора на обръч 24.900. Води Кира Бабкевич (неутрален атлет) с 53.400 (27.200 на обръч и 26.200 на топка). Девойките играят само три уреда.

В надпреварата участват над 430 гимнастички в трите възрастови групи.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Браво! Три титли и общо пет медала за България от Балканското по художествена гимнастика

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Ева Брезалиева информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес