Скръбна вест! Почина голяма спортна легенда

Легендата на Филаделфия Флайърс и Националната хокейна лига на САЩ и Канада Бърни Перънт си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Новината бе съобщена от Флайърс. Перънт бе култова фигура в хокейната митология във Филаделфия и един от най-обичаните играчи, обличали някога оранжевия екип на "летците". Той бе вратар на най-силния отбор на Филаделфия, познат под името "Хулиганите от Броуд Стрийт", който спечели две последователни купи "Стенли" през 70-те години на миналия век.

Почина Бърни Перънт

Между 1973 и 1975 година Перънт постигна 91 победи на вратата на Флайърс, като запази невероятните за хокейната игра 24 "сухи мрежи" и два пъти спечели трофея "Везина" за най-добър вратар. През 1974 година Филаделфия стана първият отбор извън оригиналните шест, който печели титлата в НХЛ. Година по-късно Флайърс дублират успеха си, а тимът става сензация в САЩ и Канада с изключително физическия си стил на игра и постоянните боеве на леда, които съпровождат мачовете.

RIP Bernie Parent 🕊️

(April 3, 1945 - September 21, 2025)



Forever a Flyer 🧡🧡 pic.twitter.com/SYBLflXfFH — Flyers Nation (@FlyersNation) September 21, 2025

И при двете титли на Филаделфия Перънт е избран за "Най-полезен играч във Финалите". Неговата кариера приключва през 1979 година, когато едва на 34 години получава перманенто увреждане на зрението на дясното око след удар със стик по време на мач с Ню Йорк Рейнджърс. Още през същата година от Филаделфия вадят от употреба номер 1, с който той пази на вратата, а от 1984 година стражът е част от "Залата на славата" на Националната хокейна лига.