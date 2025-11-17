Ако има възможност: Росен Желязков каза ще има ли коледни добавки за пенсионерите

Коледни добавки за пенсионерите ще има при възможност, заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков, цитиран от БТА.

На журналистически въпрос ще дадете ли коледни добавки за пенсионерите тази година, министър-председателят отговори: "Ако имам възможност, да".

Премиерът Росен Желязков участва в официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г. в София. Инициативата се организира всяка година от вестник "24 часа" и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

Преди два дни заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза в ефира на Нова телевизия, че коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани и възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени.

