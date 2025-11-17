Спорт:

Под стража остава мъж, пребил жена

17 ноември 2025, 15:49 часа 388 прочитания 0 коментара
По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 48-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 12.11.2025 г. около 21,30 часа, в ж.к. „Надежда“ в гр. София, обвиняемият Б.Г. е нанесъл удари с ръце и крака по тялото и главата на жената, с която живее във фактическо съжителство.

Вследствие на това, той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а, вр. чл.130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор Б.Г. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

След внесено от прокурор искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, състав на съда е наложил на обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
Домашно насилие побой задържане под стража мярка за неотклонение
