Лишен от свобода: Осъдиха мъжа, нападнал Ариана Гранде

Съд в Сингапур осъди нападателя на певицата и актриса Ариана Гранде на девет дни затвор, предаде BBC. 26-годишният Джонсън Уен беше признат за виновен в нарушаване на обществения ред заради инцидента, станал известен миналия четвъртък на азиатската премиера на филма „Злосторница: Част втора“. Видео, което се разпространи бързо, показва австралиеца да се бута покрай фотографи и да се нахвърля върху Гранде, докато актьорският състав се движи по жълт килим, заобиколен от фенове. Инцидентът предизвика огромно възмущение в Сингапур.

Нарушаване на обществения ред

Полицията арестува Уен на следващия ден и го обвини в нарушаване на обществения ред, а той се призна за виновен. Прокурорите поискаха седмица затвор за Уен, твърдейки, че той е „рецидивист“, който е целял чрез поведението си да спечели популярност онлайн. Това не е първият път, когато мъжът, който описва себе си като „най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие.

Съгласно законите на Сингапур за нарушаване на обществения ред Уен можеше да бъде осъден на до три месеца лишаване от свобода, глобен до 2000 сингапурски долара (1537 щатски долара), или и двете.

Гранде засега не е коментира случая, въпреки че продължи да се появява публично на събития в Лос Анджелис през уикенда, допълва още BBC, цитирани от БТА.