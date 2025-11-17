Студио Actualno:

Джокович счупи пореден рекорд на Роджър Федерер и Рафа Надал

Сръбският тенисист Новак Джокович, 24-кратен шампион от Големия шлем и бивш номер 1 в света, завърши сезона в топ 4 на ранглистата на АТП за 16-ти път в кариерата си. В края на 2025 г. Джокович запази четвъртата си позиция в световната ранглиста и постави нов рекорд за най-много сезони в топ 4.

Ноле вече е №1 по най-много сезони в Топ 4 

Този рекорд преди това принадлежеше на швейцареца Роджър Федерер (15 сезона с място в четворката). Този сезон Джокович достигна полуфиналите на всички турнири от Големия шлем. Той спечели и две надпревари от ATP 250 в Женева, Швейцария, и Атина, Гърция.

Бойко Димитров
