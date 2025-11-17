Джокович счупи пореден рекорд на Роджър Федерер и Рафа Надал

Сръбският тенисист Новак Джокович, 24-кратен шампион от Големия шлем и бивш номер 1 в света, завърши сезона в топ 4 на ранглистата на АТП за 16-ти път в кариерата си. В края на 2025 г. Джокович запази четвъртата си позиция в световната ранглиста и постави нов рекорд за най-много сезони в топ 4.

Ноле вече е №1 по най-много сезони в Топ 4

ANOTHER RECORD BROKEN❗



🇷🇸 Novak Djokovic will finish the 2025 season at #4, his *16th* career Top 4 finish, surpassing Federer (15) and Nadal (15) for most Top 4 finishes in ATP rankings history. 💪👏



He's finished a record EIGHT of those years at #1:https://t.co/U1vB5RJnCW — TENNIS (@Tennis) November 17, 2025

Този рекорд преди това принадлежеше на швейцареца Роджър Федерер (15 сезона с място в четворката). Този сезон Джокович достигна полуфиналите на всички турнири от Големия шлем. Той спечели и две надпревари от ATP 250 в Женева, Швейцария, и Атина, Гърция.

