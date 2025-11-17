Войната в Украйна:

Най-големият руски завод за силиций спира работа

17 ноември 2025, 15:44 часа 270 прочитания 0 коментара
Най-големият завод за силиций в Русия, "Кремний“, ще бъде принуден да спре производството си от 1 януари 2026 г. Това съобщиха от пресслужбата на компанията "Русал“, която е собственик на завода. Според информацията, това решение е взето поради глобалното свръхпроизводство на силиций, както и на нарастващия внос на силиций в Русия, който е предимно от Китай, на дъмпингови цени.

"Минимизиране на социалните последици“

"Русал“ вече е уведомил областното правителство на Иркутск и градската администрация на град Шелехов, където заводът е ключов работодател, за плановете си да преустанови дейността си. "Русал“ е обещал да „намери оптимални решения за минимизиране на социалните последици“.

Вторият завод за производство на силиций, който се намира в Урал, ще продължи да работи, но с намален капацитет, добавиха от пресслужбата на групата.

Предприятията на "Русал" са единствените производители на рафиниран силиций в Русия. Заводът "Кремний" е с капацитет от 34 000 тона годишно, докато този в Урал произвежда 27 000 тона годишно.

Експерти от индустрията вече отбелязаха, че евтиният внос на силиций от Китай е причинил значителен спад в световните цени на силиция. 

