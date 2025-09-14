Скръбна вест! Почина световен шампион по бокс

Войната в Украйна:

Бившият световен шампион по бокс в две категории Рики Хатън е починал на 46-годишна възраст. Информацията съобщава БТА, цитирайки източници на РА. След това смъртта беше потвърдена от говорител на полицията. Хатън е намерен мъртъв в дома си в Манчестър, а от органите на реда обясняват, че не виждат нищо подозрително в кончината му. Според вестник Манчестър Ивнинг Нюз от доста време бившият боксьор е страдал от наркозависимост и е имал проблеми с психичното здраве.

"Служители на реда са били извикани от гражданин да се явят на Боулакър Роуд, Хайд, Теймсайд, в 6:45 ч. сутринта днес, където са открили тялото на 46-годишен мъж. Понастоящем не се смята, че са налице някакви подозрителни обстоятелства“, се казва в съобщението на полицията.

Хатън печели световни титли в лека-полусредна и полусредна категория, а стилът му на бой го прави един от най-популярните боксьори през първото десетилетие на XXI век. Той се издига през аматьорско и национално ниво, за да се изправи срещу най-добрите на своето поколение, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

Макар и да е истинска звезда на ринга, англичанинът се отличава с много земно поведение, което му спечели почитатели по целия свят. В моментите след отказването си от професионалния бокс той призна в интервю, че му е трудно да се настрои към промяната в живота и има проблеми с психичното здраве. След като имаше съдебни дела със семейството си и с бившия си треньор Били Греъм, той успя да се измъкне от тази ситуация и да започне треньорска дейност, подготвяйки Жанат Жакиянов до световната титла в категория "петел" през 2017 година.

