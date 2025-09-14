Скръбна вест! Почина световен шампион по бокс

Бившият световен шампион по бокс в две категории Рики Хатън е починал на 46-годишна възраст. Информацията съобщава БТА, цитирайки източници на РА. След това смъртта беше потвърдена от говорител на полицията. Хатън е намерен мъртъв в дома си в Манчестър, а от органите на реда обясняват, че не виждат нищо подозрително в кончината му. Според вестник Манчестър Ивнинг Нюз от доста време бившият боксьор е страдал от наркозависимост и е имал проблеми с психичното здраве.

Почина Рики Хатън

"Служители на реда са били извикани от гражданин да се явят на Боулакър Роуд, Хайд, Теймсайд, в 6:45 ч. сутринта днес, където са открили тялото на 46-годишен мъж. Понастоящем не се смята, че са налице някакви подозрителни обстоятелства“, се казва в съобщението на полицията.

Manchester City are devastated to learn Ricky Hatton has passed away, aged 46.



Ricky was one of City’s most loved and revered supporters, who will always be remembered for a glittering boxing career that saw him win world titles at welterweight and light-welterweight.



Everyone… pic.twitter.com/6PcjliPBde — Manchester City (@ManCity) September 14, 2025

Хатън печели световни титли в лека-полусредна и полусредна категория, а стилът му на бой го прави един от най-популярните боксьори през първото десетилетие на XXI век. Той се издига през аматьорско и национално ниво, за да се изправи срещу най-добрите на своето поколение, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

Макар и да е истинска звезда на ринга, англичанинът се отличава с много земно поведение, което му спечели почитатели по целия свят. В моментите след отказването си от професионалния бокс той призна в интервю, че му е трудно да се настрои към промяната в живота и има проблеми с психичното здраве. След като имаше съдебни дела със семейството си и с бившия си треньор Били Греъм, той успя да се измъкне от тази ситуация и да започне треньорска дейност, подготвяйки Жанат Жакиянов до световната титла в категория "петел" през 2017 година.

