13 декември 2025, 19:35 часа 265 прочитания 0 коментара
Рекорд за Владимир Зографски след ново силно състезание на Световната купа по ски скокове

Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, завърши на 15-о място на голямата шанца в германския град Клингентал, за да запише рекордното си класиране в Световната купа. Родният представител вече има актив от 195 точки и надмина доскорошното си върхово постижение от 183. От началото на сезона са проведени само осем от очаквани 29 състезания. Зографски добави 16 точки в актива си и заема 11-а позиция.

Той направи силен ден на една от неудобните си шанци. В първия рунд записа скок на 130 метра и направи 129 във втория, за да запише сбор от 250.6 точки. Българинът остави на една точка зад себе си словенеца Анже Ланишек, който е втори в генералното класиране на Световната купа след двете си първи места във Фалун и Рука.

Владимир Зографски

Победител днес отново бе Домен Превц, който доминираше тотално на шанцата в Клингентал. Словенецът записа третата си поредна победа с удивителни скокове на 142.5 и 143 метра, оставайки съвсем близо до абсолютния рекорд на германската шанца от 146 метра. Той завърши с 298.5 точки и с 25.5 пред австриеца Щефан Крафт, а трети финишира германецът Филип Раймунд.

"Това бе един от дните, в които се чувствах великолепно, въпреки изтощението от началото на седмицата. Знаех, че няма да бъде лесно, но намерих формата си по някакъв начин. В момента се чувствам страхотно и се представям отлично, което води до добри резултати", каза Превц за Евроспорт след състезанието.

Словенецът води в генералното класиране с актив от 570 точки, следван от сънародника му Ланишек с 453. Рьою Кобаяши е трети с 451 точки, следван от Раймонд с 374 и други. Зографски е на 11-а позиция със своите 195 точки.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Владимир Зографски Ски скокове
