Странно петно може да разкрие най-голямата мистерия с изчезването на първата жена, прелетяла през Атлантическия океан

Амелия Ерхарт е легендарна американка летец и пионер в авиацията. През 1932 г. тя става първата жена, прелетяла сама през Атлантическия океан. Изчезването ѝ на 2 юли 1937 г. по време на опит за прелитане около екватора се превръща в една от най-големите мистерии на 20-ти век.

Мистерия с изчезването на първата жена, прелетяла сама над Атлантическия океан

Според DailyGalaxy, тази година два независими екипа ще тестват своите хипотези, базирани на реални открития. Първата е лагуна на остров Никумароро (Кирибати), където сателитни и въздушни снимки са регистрирали подозрителен обект от края на 30-те години на миналия век. Втората е дълбините близо до остров Хауланд, където Еърхарт е трябвало да кацне, за да се зареди с гориво.

Историята на първия обект, известен като „Обектът Тарай“, започва през август 2020 г. Ветеранът от ВМС на САЩ Майк Ашмор, седнал у дома в Калифорния, разглеждал изображения на Apple Maps и забелязал странен обект на северния бряг на вътрешната лагуна на безлюдния остров Никумароро. Ашмор публикувал скрийншотове във форума на Международната група за възстановяване на историческа авиация (TIGHAR). Последва дискусия: обектът се виждал на изображения от 2016, 2017 и 2018 г., но изчезнал през юли 2020 г., вероятно поради буря, която го отнесла във водата.

Основателят на TIGHAR Рик Гилеспи отговори същия ден. Той провери изображенията и отбеляза, че всяка седмица някой „открива“ останките на самолета на Амелия Ерхарт в Google Earth, но това обикновено са останки от случаен кораб или просто визуални илюзии. Този път обектът изглеждаше истински, въпреки че Гилеспи предположи, че е панданус. Хипотезата за самолета на Ерхарт обаче се подкрепя от факта, че стари въздушни снимки на ВМС на САЩ от 1938 г. показват тъмно петно ​​на същото място. Гилеспи беше изследвал мястото по време на предишна експедиция до Никумароро, но не откри нищо, наподобяващо останки.

Археологът Рик Петигрю от Института за археологическо наследство стигна до различно заключение. След като прегледа въздушните снимки от 1938 г., той каза пред CNN: „С доказателствата, които имаме, е жалко да не отидем и да ги проверим.“

Петигрю ще ръководи експедиция с университета Пърдю, където Еърхарт някога е преподавал. На 28 юли 2026 г. екип от трима представители на Пърдю ще замине за пет дни. Те ще използват сонар, магнитометри и хидравлична драга, за да изследват лагуната.

Теорията за Никумароро се подкрепя от няколко артефакта, открити на острова по време на предишни експедиции: компактно огледало, подобно на това на Ерхарт; буркани с крем против лунички (тя се е притеснявала от появата ом); фрагменти от козметика; счупен нож; бутилка с патент от 1933 г.; и дървена кутия за секстант. През 1940 г. на острова са открити кости, за които първоначално се е смятало, че са мъжки, но по-късно са изгубени. Съвременният анализ показва, че костите изглеждат съвместими с жена с телосложението на Ерхарт. Гилеспи смята, че Ерхарт е живяла на острова известно време след катастрофата.

Втора експедиция

Втора група изследователи са скептични относно обекта на сателитните изображения. Тези изследователи планират да тестват теория, базирана на анализ на радио данни от 1937 г., годината, в която самолетът на Ерхарт изчезва.

Малко преди изчезването ѝ, пилотът се е свързал с катер на бреговата охрана на САЩ близо до остров Хауланд. Архивирани данни показват, че Еърхарт е летела на височина от 305 метра и е оценила разстоянието до острова на 322 километра, преди да изчезне.

Дейв Джордан, президент на изследователската група Nauticos, реконструира оборудването от 1937 г. и проведе тестови полети през 2020 г., използвайки подобен самолет. Анализът доведе до по-точно местоположение: не северно или северозападно от Хауланд, където е било проведено търсенето преди това, а в различен район. През 2026 г. четири автономни подводни апарата със сонар за странично сканиране ще бъдат изстреляни, за да търсят останките на самолета на ново място.

