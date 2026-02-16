Инцидентът с трамвай предизвика гнева на хората в Сараево (ВИДЕО)

Хиляди хора се събраха в Сараево, за да покажат солидарност с жертвите на тежък пътен инцидент, при който един човек загуби живота си, предаде хърватската медия "Индекс". Припомняме, че по първоначална информация това беше жена, по-късно се оказа, че жената е с ампутиран крак, а загиналият е 23-годишен мъж. Инцидентът стана, когато произведен в бившата Чехословакия трамвай, на повече от 40 години, е влязъл в завой с висока скорост, дерайлирал е и е разрушил трамвайна спирка. Разследването на инцидента все още продължава, а шофьорът на трамвая е в ареста. ОЩЕ: Трамвай дерайлира и уби жена (СНИМКА)

Посланията на тълпата

Протестът беше организиран в социалните мрежи, а участниците бяха предимно млади хора, студенти и ученици от гимназията, включително колеги на починалия Ердоан Моранкич, студент във втори курс в Сараевоската академия за изящни изкуства.

Тълпата носеше транспаранти с надписи „Стига толкова“, „Корупцията ни убива“ и „Ако ни убиете всички, от кого ще крадете?“.

Те носеха снимки на Моранкич и Ела Йованович, студентка по медицина в Католическия училищен център „Свети Йосиф“, на която се е наложило да ампутира крака си поради тежестта на нараняванията.

Лекарите описват състоянието ѝ като изключително тежко дори след операцията.

Старият трамвай

По време на протеста бяха прочетени искания към окръжните власти за установяване на отговорността за тази трагедия, включително отговор на въпроса защо все още се движат стари трамваи със съмнителна изправност, след като вече са закупени нови превозни средства.

