Четирима кулинарни експерти са съдиите в "Моята кухня е номер едно"

Шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев се присъединяват към вече обявените съдии в предаването - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров. Заедно те ще решат кой да спечели голямата награда и престижната титла "Моята кухня е номер едно". Четиримата съдии са сред най-популярните имена в българската съвременна кулинария. Владимир Тодоров е собственик на няколко култови заведения в столицата, а Любомир Тодоров е главен готвач в петзвездни локации у нас. Павел Павлов е собственик на световно признат български бранд за занаятчийски шоколад, а Любен Койчев е главен готвач и преподавател в една от най-престижните кулинарни академии в Европа.

Снимка: bTV

Четиримата представители на съдийския колектив в шоуто са с богат международен опит в ресторанти, отличени с една и повече звезди „Мишлен”, както и множество награди.

Претендентите за голямата награда

Сред претендентите за голямата награда има както популярни личности, така и обикновени хора, с различни взаимоотношения помежду си - майка и дъщеря, съпрузи, приятели, бизнес и романтични партньори. Някои от участниците са готвачи с опит, а други - запалени любители с коренно различни професии. В дебютния сезон на „Моята кухня е номер едно“ около печката ще се вихрят ресторантьори, протезист, погребален агент, банкери, брокер на недвижими имоти, банкови служители, зъботехнически лаборанти, IT специалист и други хора с разнообразни интереси, но една напълно обща черта - специалното отношение към храната.

Притиснати от времето, участниците ще имат задачата да организират, сготвят и поднесат на своите гости съвършената вечеря - тристепенно меню за 10 души, което ще бъде оценявано от съдиите и останалите участници. От пазаруването, през приготвянето на заготовките, до аранжирането на масата - кулинарните двойки ще трябва да покажат отношението си към всеки детайл, защото основната философия в „Моята кухня е номер едно“ гласи, че добрият готвач трябва да умее да създава атмосфера, а добрата храна - да разказва истории.

За първи път у нас през предстоящия ТВ сезон епизодите ще са достъпни ден по-рано за абонатите на видеоплатформата VOYO, което слага началото на изцяло нов модел на предлагане на ексклузивно видео съдържание на българския пазар.