Разстроеният Алберт: Много ме е яд, но не исках да карам с резерви! Надявам се един ден да сбъдна още една мечта

Звездата на България в алпийските ски Алберт Попов бе изключително разочарован след отпадането си в първия манш в слалома на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Така Алберт отпадна от Игрите, като не успя да сбъдне още една своя мечта - да вземе олимпийски медал. Той призна, че не е искал да кара с резерви, за да не го е яд впоследствие, а една врата му е коствала цялото състезание.

Една грешка коства всичко на Алберт Попов в Милано/Кортина 2026

"Чувствах се супер, усетих първите три врати, започнах да напъвам, минах първите две трудни секции. И точно три врати преди последната трудна комбинация, се свлякох и изгубих линията, която опитвах да изградя. И така се получи грешката, която ме извади от трасето", започна Алберт Попов пред БНТ.

"Със сигурност съм разочарован. Страшно много шанс имаше днес. Много ме е яд, не исках да карам с резерви, защото после щеше пак да ме е яд. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя.

Аз съм силен при трудни условия. Давам газ, но една врата не уцелих като хората, което ми коства цялото трасе. Яд ме е, трудно ми е да намеря думи. Бях твърде спокоен, даже на старта се опитвах да живна. Пистата е равна, но беше наредена по начина, по който моят треньор би я наредил.

Това са две спускания на всеки четири години, и се случва на само трима души (да стигнат до медалите). Това, което зависи от мен - да тренирам, и да не се отказвам. И се надявам, ще успея да постигна още някоя друга мечта, които съм си поставил. Със сигурност ще направя още една олимпиада", добави още той.

