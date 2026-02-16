Оставката на Румен Радев:

Жалко! Алберт Попов отпадна в първия манш на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

16 февруари 2026, 11:45 часа 321 прочитания 0 коментара
Най-добрият български скиор Алберт Попов не успя да завърши първия манш в мъжкия слалом в Бормио на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Това бе първи и последен старт за Алберт на Зимните игри, като той стана жертва на тежките условия по трасето, както много други състезатели, които също не успяха да финишират под обилния снеговалеж. От надпреварата отпаднаха и други фаворити за предни класирания.

Алберт Попов не успя да завърши при много тежки условия

Алберт Попов пропусна врата в средата на трасето и не успя да продължи - подобно и на други фаворити, сред които и Лукас Пинейро, който стана олимпийски шампион в гигантския слалом. Множеството отпадания се дължаха най-вече на климатичните условия, които затрудниха сериозно спускащите, особено тези с по-късни стартове. 

Алберт Попов

В надпреварата участва и Калин Златков, който вече направи дебюта си в гигантския слалом, където остана 37-ми. Той бе с 40-ти стартов номер в слалома в първия манш, но също отпадна. След състезанието Алберт Попов каза: "Със сигурност съм разочарован. Страшно много шанс имаше днес. Много ме е яд, не исках да карам с резерви, защото после щеше пак да ме е яд. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
Алберт Попов ски алпийски дисциплини Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
