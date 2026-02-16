Оставката на Румен Радев:

Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

16 февруари 2026, 11:16 часа 0 коментара
Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Кулинарният риалити формат "Hell's Kitchen" обяви третия си участник в Златния отбор тази година. Към звездите в сезон осем ще се присъедини и добре познатият на зрителите от "Игри на волята" Теодор - Чикагото. В състезанието на екстремното шоу той показа впечатляващи умения за издръжливост, воля и сила, а сега ще трябва да се изправи и пред шеф Виктор Ангелов - не по-малко вълнуващо предизвикателство. Дали пък Кухнята на Ада няма да се окаже по-сложна от битка за оцеляване на арената, или пък с чар, усмивка и чувство за хумор Чикагото ще се превърне в новия любимец на професионалния готвач, предстои да разберем. 

View this post on Instagram

A post shared by Hell's Kitchen Bulgaria (@hells.kitchen.bulgaria)

Изглежда, че изданието на 2026 година освен с екшън, ще бъде пълно и с много забавление. "Едно е ясно – и тази година повече ще се смеем, отколкото ще готвим", коментира стриктният и държащ на перфекционизън шеф Виктор Ангелов в предаването "Събуди се". Той разкри, че този сезон ще има повече звезди в предаването от всеки досега.

Още: "Като две капки вода": Млада изпълнителка замества вокалния педагог Етиен Леви

Новите участници 

Припомняме, че мащабната надпревара е провокирала много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас. Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом.

Още: Зрителите са разочаровани от знаменитостите в Hell's Kitchen преди началото на сезона

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
ТВ предавания Hells Kitchen
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес