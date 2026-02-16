Финалист от "Игри на волята" е част от звездния отбор нa "Hell's Kitchen" (СНИМКА)

Кулинарният риалити формат "Hell's Kitchen" обяви третия си участник в Златния отбор тази година. Към звездите в сезон осем ще се присъедини и добре познатият на зрителите от "Игри на волята" Теодор - Чикагото. В състезанието на екстремното шоу той показа впечатляващи умения за издръжливост, воля и сила, а сега ще трябва да се изправи и пред шеф Виктор Ангелов - не по-малко вълнуващо предизвикателство. Дали пък Кухнята на Ада няма да се окаже по-сложна от битка за оцеляване на арената, или пък с чар, усмивка и чувство за хумор Чикагото ще се превърне в новия любимец на професионалния готвач, предстои да разберем.

Изглежда, че изданието на 2026 година освен с екшън, ще бъде пълно и с много забавление. "Едно е ясно – и тази година повече ще се смеем, отколкото ще готвим", коментира стриктният и държащ на перфекционизън шеф Виктор Ангелов в предаването "Събуди се". Той разкри, че този сезон ще има повече звезди в предаването от всеки досега.

Новите участници

Припомняме, че мащабната надпревара е провокирала много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас. Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом.

