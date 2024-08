Сърби нарушиха правилата и развяха руско знаме на Олимпийските игри в Париж (ВИДЕО)

Руско знаме бе развято по време на състезание от Олимпийските игри в Париж, въпреки изричната забрана от страна на Международния олимпийски комитет. Знамето бе издигнато от сръбски фенове по време на на финала по водна топка между Сърбия и Хърватия.

Въпросните фенове издигнаха флаг, който комбинира знамената на Сърбия и на Русия. Двете знамена бяха свързани с герб под формата на двуглав орел. Флагът бе разпънат почти на първия ред в публиката, като предизвика реакции още по време на състезанието.

Международният олимпийски комитет забрани появата на руски държавни символи по време на Олимпийските игри заради продължаващата война в Украйна. Припомняме, че Русия не бе допусната до Игрите тъкмо заради инвазията в Украйна.

🇷🇸🇷🇺 A Serbia-Russia flag was spotted after the water polo match between Serbia and Croatia at the Paris Olympics. pic.twitter.com/kokLb1KFTZ