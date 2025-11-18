Мадуро готов да се срещне с Тръмп на четири очи

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

Очи в очи, лице в лице

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация би могла да е отворена за преговори с президента на Венецуела Николас Мадуро. Венецуелският държавен глава е подложен на все по-силен натиск от страна на САЩ на фона на струпването на военна сила в Карибско море, предаде Ройтерс.

„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро и ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп пред репортери в Уест Палм Бийч, Флорида, преди да се качи на самолета за Вашингтон. „Те биха искали да разговарят“, добави той.

Тръмп не даде повече подробности относно възможността за преговори, макар че намекна, че ще продължи да оказва натиск върху режима на Мадуро.

