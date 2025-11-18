"Хамас" не приема резолюцията на ООН за прекратяване на огъня в Газа

"Хамас" отхвърли резолюцията, приета от Съвета за сигурност на ООН в подкрепа на плана за мир в Газа на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на анклава, на което палестинците и фракциите от съпротивата се противопоставят, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Резолюцията налага механизъм на международна опека над ивицата Газа, който нашият народ, нашите сили и фракции отхвърлят. Той налага механизъм за постигане на целите на Израел", се добавя в изявление на

"Хамас".

"Възлагането на международните сили на задачи и роли вътре в ивицата Газа, включително разоръжаването на съпротивата, ги лишава от неутралитет и ги превръща в страна в конфликта в полза на окупацията", добави групировката и отново подчерта, че няма да се разоръжи.

Мир в Газа

Израел и палестинската въоръжена групировка "Хамас" миналия месец постигнаха споразумение по първия етап на плана на Тръмп за Газа, което доведе до спиране на огъня след двегодишна война и освобождаване на заложниците.

Текстът на резолюцията гласи, че страните членки могат да участват в "Борда на мира", замислен като преходен орган, който ще контролира реконструкцията и икономическото възстановяване на анклава.

Документът позволява и разполагането на международни стабилизационни сили, които ще гарантират процесът на демилитаризация на Газа, включително на унищожаването на оръжия и военна инфраструктура.

Планът от 20 точки на Тръмп е включен като анекс в резолюцията.