Войната в Украйна:

Жълт код за силен вятър и валежи

18 ноември 2025, 06:12 часа 453 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър и валежи

Днес ще бъде облачно и с валежи, по-значителни в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен и силен южен вятър, с опасно силни пориви в югоизточната половина от страната, предаде Националния институт за метеорология и хидрология (НИМХ). Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, на места северно от планините и в Източна България между 12° и 16°, в София – около 9°, а максималните ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, в София – около 15°.

Още: Проф. Георги Рачев с прогноза, която ще се хареса на дамите

Какво ще е времето в планините и по морето?

Снимка: БГНЕС

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие.

Още: Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

Максималните температури ще са между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.

В четвъртък, петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в планинските райони ще има и валежи, но ще са само на отделни места и с по-малки количества.

В Източна България вятърът ще остане умерен, от юг. В останалата част от страната ще стихва и отново на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Още: Циганското лято се отлага: Николай Василковски с дъждовна прогноза за следващите две седмици

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Валежи НИМХ прогноза за времето дъждове
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес