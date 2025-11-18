"Ще донесе мир по света": Тръмп доволен, че подкрепиха плана му за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства приетата от Съвета за сигурност на ООН резолюция в подкрепа на мирния му план за ивицата Газа, която той смята, че ще донесе „повече мир по света“, предаде Франс прес. „Това ще остане като едно от най-важните решения в историята на Организацията на обединените нации“, написа американският президент в социалната си мрежа „Трут соушъл“, като благодари на страните от Съвета за сигурност, включително на Русия и Китай, които се въздържаха.

Още: Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана на Доналд Тръмп за Газа

Какво включва плана?

Снимка: Getty images

Още: "Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа

Съветът за сигурност на ООН подкрепя плана на Доналд Тръмп за Газа, който включва разполагането на международни войски. В началото на ноември американците официално започнаха преговори в рамките на 15-членния Съвет за сигурност по текст, който да последва след примирието във войната между Израел и „Хамас“, продължаваща вече две години, и да утвърди плана на американския президент.

Текстът би упълномощил държавите членки да създадат „временна Международна сила за стабилизация (ISF)“, която да работи с Израел, Египет и новообучени палестински полицейски части, за да осигурят защитата на пограничните райони и демилитаризацията на Ивицата Газа.

Съединените щати и няколко арабски и мюсюлмански държави, включително Египет, Саудитска Арабия и Турция, призоваха в петък Съвета за сигурност да приеме бързо резолюцията.

Още: "След като се разбраха": САЩ има информация, че "Хамас" нарушава мира в Газа