Тотална излагация! Христо Бонев - треньор на Ферари, и коя е "Доминиканска Република Конго" (ВИДЕО)

Христо Бонев - треньор на Ферари, и "Доминиканска република Конго": това бяха само част от бисерите в първия епизод на "Точно попадение" за новата 2026 година. Предаването на Actualno.com и Sportlive.bg предложи традиционната си игра "Кой съм аз", както и сегментът за прогнози на футболни мачове. И в двете направления спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев намериха начин да се поизложат...

Футболната игра "Кой съм аз" в "Точно попадение" стигна до... Ферари

Тази седмица играта "Кой съм аз" бе за познаване на футболни треньори на база отборите, които са водили. Николай показа най-добри знания и отгатна трима от треньорите (все чуждестранни), Бойко го доближи с двама треньори (все български), а Стефан отново бе капо, както му се случва в почти всеки епизод. Най-голям смях обаче предизвика отгатването на Христо Бонев - Зума, който е работил в три гръцки клуба. Един от тях - Лариса, е с емблема, сходна на тази на Ферари.

"Я дай нататък... Какво е това, Ферари ли?", каза Бойко, а колегите му избухнаха в смях. "Това ще е някой италиански отбор", предположи грешно Стефан. Бойко успя да отгатне Христо Бонев при показването на четвъртата емблема - тази на гръцкия Йоникос. И добави: "Обаче конят кой е? После ще го проверя в Гугъл..."

"Доминиканска република Конго" в сегмента "В мишената"

В сегмента с прогнози пък спортните журналисти бяха измъчени с флага на една африканска нация - Демократична Република Конго, която играе с Алжир на 1/8-финал за Купата на Африка. И докато Бойко и Стефан не се наеха да отгатват знамето на ДР Конго, то Ники реши да предизвика още по-голям смях. "Това е Доминиканска република Конго!", каза Ники.

"Как Доминиканска република Конго?", попита Бойко през смях. "Сигурен си?", допълни Стефан. "Демократична... Божеее... Виж как се изложих, че не знам държавата", завърши Ники, който се оправда с това, че новината за уволнението на Рубен Аморим му е повлияла на разсъдъка.

Повече - гледайте в YouTube: