Войната в Украйна:

Трима българи отпаднаха безславно на Световното по борба

14 септември 2025, 21:22 часа 465 прочитания 0 коментара
Трима българи отпаднаха безславно на Световното по борба

Трима българи отпаднаха в доста ранни етапи в своите категории на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия . Рамазан Рамазанов и Ахмед Батаев записаха победа и загуба и чакаха евентуално изтегляне за репешаж и надежда за схватка за бронз, но това не се случи. Планетарният форум напусна и Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.

Рамазанов, Батаев и Тисов отпаднаха от Световното

При 74-килограмовите на свободния стил Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб. Нашият представител отстъпи с 0:10. Американецът обаче също беше елиминиран още в следващия кръг от Чермен Валиев (Албания), което сложи край на шансовете дори за преминаване на репешаж.

ОЩЕ: Станка Златева уреди европейско домакинство на България догодина

✅Рамазан Рамазанов и Ахмед Батаев загубиха във втория кръг и очакват да бъдат изтеглени на репешаж на световното в...

Posted by BGWrestling.bg on Sunday, September 14, 2025

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В категория до 92 кг Батаев също стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът ни бе спрян от иранеца Амирхоеин Фирузпурбандпей, трикратен шампион на Азия. Фирузпурбандпей преодоля четвъртфинала, но на полуфинала падна от Батирбек Цакулов от Словакия с 6:11, като самият той ще се бори за бронз и чака съперници от репешажите.

Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг. В понеделник България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг. Срещите започнат от 11:30 часа.

ОЩЕ: Българската борба тръгна лошо на Световното първенство в Загреб

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
борба Рамазан Рамазанов Световно първенство по борба
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес