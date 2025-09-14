Трима българи отпаднаха безславно на Световното по борба

Трима българи отпаднаха в доста ранни етапи в своите категории на Световното първенство по борба в Загреб, Хърватия . Рамазан Рамазанов и Ахмед Батаев записаха победа и загуба и чакаха евентуално изтегляне за репешаж и надежда за схватка за бронз, но това не се случи. Планетарният форум напусна и Ивайло Тисов, който на старта загуби от шампиона на Япония Рин Сакамото – 8:18 в категория до 57 кг.

Рамазанов, Батаев и Тисов отпаднаха от Световното

При 74-килограмовите на свободния стил Рамазанов се наложи над канадеца Адам Томсън с 11:0, но след това не успя срещу Дейвид Кар, втори на рейтинговия турнир в Загреб. Нашият представител отстъпи с 0:10. Американецът обаче също беше елиминиран още в следващия кръг от Чермен Валиев (Албания), което сложи край на шансовете дори за преминаване на репешаж.

В категория до 92 кг Батаев също стартира с успех – 6:0 срещу Ярослау Ядкуски (Беларус). На осминафиналите националът ни бе спрян от иранеца Амирхоеин Фирузпурбандпей, трикратен шампион на Азия. Фирузпурбандпей преодоля четвъртфинала, но на полуфинала падна от Батирбек Цакулов от Словакия с 6:11, като самият той ще се бори за бронз и чака съперници от репешажите.

Репешажите не успя да преодолее Михаил Георгиев след 2:5 срещу Василе Дякон (Молдова), който стигна до битка за бронза срещу миналогодишния световен шампион Нуркоца Кайпанов (Казахстан) в кат. до 70 кг. В понеделник България ще има един представител – Ахмед Магамаев, чийто първи съперник ще е Раду Лефтер (Молдова) в категория до 97 кг. Срещите започнат от 11:30 часа.

