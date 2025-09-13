Българската борба тръгна лошо на Световното първенство в Загреб

Българските борци Михаил Георгиев и Ален Хубулов спечелиха по една победа на Световното първенство по борба в Загреб, но допуснаха поражения и ще се надяват на репешажи за отличия в първите категории на свободния стил.

Георгиев и Хубулов загубиха във вторите си схватки в Загреб

Георгиев започна с техническо превъзходство и 10:0 срещу канадеца Майкъл Зейл, който отстъпи на българина за по-малко от една част. В следващата си схватка обаче той бе туширан от един от фаворитите в категорията Тьомьор-Очирин Тулга. Монголецът записа официален дебют на 70 кг, като той е двукратен вицешампион и трети в света в долната категория до 65 кг.

Ален Хубулов започна в тежката категория с победа с 10:6 срещу казахстанеца Алишер Йергали, след което обаче отстъпи с 2:4 срещу унгарския национал Владислав Баитцаев. Роденият в Русия ветеран е световен вицешампион от 2022 и бронзов медалист от еврофиналите през миналата година.

Следващите схватки на Тулга и Баитцаев са четвъртфинални.

