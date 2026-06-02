Титли и силни резултати в маратоните и планинските бягания: "Бегачите" през май 2026 г. (ОБЗОР)

Месец май предложи няколко интересни събития в света на дългите бягания. У нас се проведоха национални шампионати по планинско бягане и маратон. По света пък се случиха други впечатляващи победи и рекорди в такъв тип състезания в планината и на шосето. А само след броени дни ще се проведе и Европейското първенство по планинско бягане, на което България ще бъде представена от 17 атлети.

Маринела Нинева е шампионка на маратон и по планинско бягане

Европейското по планинско бягане ще се проведе в Любляна-Камник, а националният отбор бе селектиран след националните шампионати в тази дисциплина. На последния национален шампионат, който бе във формат изкачване и спускане и се проведе в Чепеларе, Маринела Нинева и Георги Жеков записаха победи при жените и мъжете. Те са част от отбора за Европейското, в който се отличава и името на рекордьорката ни в маратона Милица Мирчева.

Милица Мирчева се завърна с победа на полумаратона в Букурещ

Нинева спечели и още една национална титла - тази на маратон, побеждавайки с 2:42:10 часа при жените във Варна. Национална титла при мъжете пък спечели шампионът на полумаратон Исмаил Сенанджи. Милица Мирчева пък участва и на полумаратона в Букурещ, като успя да го спечели с 1:15:11 часа. Тя държи националния рекорд и в тази дисциплина с 1:11:14 часа от Валенсия през 2019 г. Мирчева загатна, че може и да атакува рекорда на Витоша 100, който е с награден фонд 5000 евро.

Ново уникално бягане от Туве Александершон в трейла

В чужбина впечатление направиха няколко силни бягания. В планинското бягане несъмнено се отличи името на Туве Александершон, която отново разби представите за човешките възможности в спортовете за издръжливост. Шведската състезателка спечели едно от най-големите трейл състезания в света - Zegama Aizkorri с брутален рекорд на трасето, и то в може би най-калните условия, при които се е провеждала надпреварата. А зад себе си остави дори легендарния Килиан Жорнет.

10 километра под 26 минути?!

В бяганията на шосе пък атлет от Бурунди едва не падна под 26 минути на 10 км, сваляйки 30 секунди от световния рекорд. Времето на Родриг Квизера обаче няма да бъде признато за световен рекорд, тъй като бе постигнато на състезание, което е със значителна отрицателна денивелация и не отговаря на изискванията на Световната атлетика за ратифициране на световен рекорд. Въпреки това, той направи най-бързото бягане на 10 км, което светът някога е виждал.

Дебют на непрофесионалист в маратона с 2:05

Впечатляваща бе и историята на един американски атлет, който дебютира в маратона с 2:05, без да е професионален състезател - без спонсори, без треньор и докато работи на 8 часа в магазин за спортни стоки, тренирайки на пътека във фитнеса. Той направи най-силния американски дебют в маратона, като стана и четвъртият най-бърз американец на дистанцията в цялата история. А на старта се е надявал на резултат около 2:10, като дори не е подозирал, че може да бяга толкова бързо.

Автор: Стефан Йорданов

