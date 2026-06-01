Работи в магазин, тренира на пътека и без треньор, а дебютира с 2:05 на маратон - "тайната" на един обикновен атлет с необикновени резултати

01 юни 2026, 10:17 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив
"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Американският бегач Венсан „Вини“ Маури шокира света на леката атлетика, след като в дебютния си маратон записа феноменалните 2:05:54 на Glass City Marathon в Толедо, Охайо. 25-годишният атлет не просто спечели състезанието, а подобри рекорда за най-бърз американски дебют в маратона с повече от две минути. Така той стана и четвъртият най-бърз маратонец на Америка в историята.

Вини Маури, който направи най-бързия дебютен маратон за Америка

Постижението изглеждаше толкова нереално, че първоначално мнозина помислиха за грешка в измерването или печатна неточност. Но всичко се оказа напълно реално. Още по-впечатляващото е как Маури стига до този резултат. Без професионален треньор, без тренировъчна група, без височинни лагери и модерни спортни лаборатории.

Голяма част от подготовката му преминава на пътека в местния Planet Fitness, докато едновременно работи в магазин за спортни стоки. "Честно казано, нямах никакви очаквания", споделя Маури. "Просто исках да пробягам маратон".

Преди това той има солидна, но не сензационна колежанска кариера в Arizona State и Notre Dame. Личните му рекорди от 3:59 на миля и 13:34 на 5000 метра показват талант, но не подсказват бъдещ елитен маратонец от световна класа. Подготовката му за маратона също далеч не е стандартна. Вместо строго структуриран професионален план, Маури експериментира сам. Той комбинира идеи от различни свои бивши треньори и изгражда собствен подход към тренировките.

"Тайната" на подготовката му

Основата на прогреса му идва от огромен тренировъчен обем, double threshold тренировки и сериозно внимание към детайли, които преди е пренебрегвал – хранене, възстановяване и силова подготовка. Някои от най-тежките му дни включват до 100 минути threshold работа в рамките на един ден, разделени между сутрешна и вечерна тренировка. В седмици с над 170 километра общ обем вторниците често достигат между 38 и 43 километра с включени загрявки и разпускания.

Маури обръща огромно внимание и на храненето. Той увеличава приема на въглехидрати, следи внимателно хидратацията. Силовите тренировки също се превръщат в ключова част от подготовката му. "Ако нещо ме болеше, вече не мислех само как да го разтегна, а как да го заздравя", обяснява той.

На самото състезание Маури влиза с далеч по-скромни очаквания. Първоначалната му цел е била 2:16. Дори в деня на маратона смята, че време около 2:10 би било отличен резултат. Но прочутата „стена“ в маратона така и не идва. Той поддържа средно темпо от 2:59 мин/км, за да финишира за време под 2:06 часа.

Автор: Стефан Йорданов

