Най-бързите 10 километра в историята - отвяха световен рекорд, но "нелегално"

01 юни 2026, 9:57 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Светът на леката атлетика остана в шок в неделя, след като Родриг Квизера от Бурунди направи историческо бягане и постигна феноменалните 26:01 минути на 10 километра по време на Madrid Vintage Run в Испания. Пробягвайки дистанцията със забележително средно темпо от 2:36 мин/км, Квизера записа най-бързото време на 10 км, постигано някога от човек. Този резултат обаче бе постигнат нелегално и няма да бъде признат за световен рекорд.

Атлет от Бурунди едва не слезе под 26 минути на 10 км

Квизера подобри не само всички резултати на шосе в историята, но и всички времена на писта на тази дистанция. Изключителното представяне на 26-годишния атлет беше значително по-бързо от настоящия официален световен рекорд от 26:31, поставен от етиопеца Йомиф Кеджелча през февруари 2025 година. Въпреки че подобри това време с невероятните 30 секунди, резултатът на Квизера няма да бъде признат като официален световен рекорд.

Според правилата на състезанията трасето на Madrid Vintage Run не отговаря на изискванията за световен рекорд. Маршрутът включва значителна отрицателна денивелация от над 160 метра и надвишава допустимото разстояние между старта и финала, което дава предимство на бегачите извън стандартите на World Athletics.

Въпреки това представянето остава едно от най-забележителните в историята на бяганията на дълги разстояния. Независимо от официалния му статут, никой атлет досега не е пробягвал 10 километра по-бързо, което превръща бягането на Квизера в исторически момент за спорта.

Още по-впечатляващ е контрастът с предишното му официално лично постижение. Преди състезанието в Мадрид признатият му рекорд на 10 км беше 26:54.

Автор: Стефан Йорданов

Стефан Йорданов Редактор
