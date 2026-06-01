Най-бързите 10 километра в историята - отвяха световен рекорд, но "нелегално"

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Светът на леката атлетика остана в шок в неделя, след като Родриг Квизера от Бурунди направи историческо бягане и постигна феноменалните 26:01 минути на 10 километра по време на Madrid Vintage Run в Испания. Пробягвайки дистанцията със забележително средно темпо от 2:36 мин/км, Квизера записа най-бързото време на 10 км, постигано някога от човек. Този резултат обаче бе постигнат нелегално и няма да бъде признат за световен рекорд.

Атлет от Бурунди едва не слезе под 26 минути на 10 км

Квизера подобри не само всички резултати на шосе в историята, но и всички времена на писта на тази дистанция. Изключителното представяне на 26-годишния атлет беше значително по-бързо от настоящия официален световен рекорд от 26:31, поставен от етиопеца Йомиф Кеджелча през февруари 2025 година. Въпреки че подобри това време с невероятните 30 секунди, резултатът на Квизера няма да бъде признат като официален световен рекорд.

¡Qué si, cuesta abajo y eso... pero lo que ha hecho Rodrigue Kwizera hoy en Madrid es una salvajada!



26:01 en 10k, sale a 2:36 por kilómetro



La carrera @thevintagerun tiene 155 metros de desnivel, pero hay que mover muchísimo las piernas para hacer eso.pic.twitter.com/Ae13EAktjp — juanma bellón (@juanmacorre) May 31, 2026

Според правилата на състезанията трасето на Madrid Vintage Run не отговаря на изискванията за световен рекорд. Маршрутът включва значителна отрицателна денивелация от над 160 метра и надвишава допустимото разстояние между старта и финала, което дава предимство на бегачите извън стандартите на World Athletics.

Въпреки това представянето остава едно от най-забележителните в историята на бяганията на дълги разстояния. Независимо от официалния му статут, никой атлет досега не е пробягвал 10 километра по-бързо, което превръща бягането на Квизера в исторически момент за спорта.

Още по-впечатляващ е контрастът с предишното му официално лично постижение. Преди състезанието в Мадрид признатият му рекорд на 10 км беше 26:54.

Автор: Стефан Йорданов

