Рожденичката Нургюл с нов триумф на Европейското - в позиция е да атакува медалите!

Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в осмия кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми. Българката, която днес навършва 23 години, спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие и вече има 6 точки в актива си, които дели местата от четвъртодо 12-о. С това тя запазва отлични позиции за атака на призовите места само три кръга преди края на шампионата в Грузия.

Нургюл Салимова споделя четвъртото място на Европейското в Батуми три кръга преди края

Надя Тончева, която започна кръга на 12-а позиция, пропусна да се придвижи по-напред, след като претърпя загуба от естонката Май Нарва. Така Тончева остава с 5 точки, колкото вече има и Виктория Радева, завършила реми с белите фигури с арменката Лилит Мкртчян. Радева бе една от трите българки, които срещнаха арменски шахматистки с фамилията Мкртчян в днешния ден, но помежду си те нямат роднинска връзка.

Още: Нургюл Салимова блести в Полша! Влезе в топ 3 на Европейското по шахмат

Белослава Кръстева загуби от Мариам Мкртчян и продължава с 4,5 точки, докато Габриела Антова спечели срещу Анахит Мкртчян и също вече е с 4,5 точки. Другите две българки в турнира - Гергана Пейчева и Анджелика Ненова, се изправиха срещу представителки на домакините от Грузия. Пейчева завърши реми със Сопико Хухашвили и е с 4 точки, а Ненова победи Текла Когуашвили и вече има 3,5 точки.

Начело в класирането със 7 точки излезе испанката Сабрина Вега, която постигна пета поредна победа. Тя спечели с белите фигури срещу грузинката Мери Арабидзе. Второто и третото място в класирането си поделят украинката Анастасия Хнатишин и нидерландката Елине Руберс с по 6,5 точки. В сряда е деветият кръг от европейското първенство.

Още: Стефанова и Салимова с много силно представяне на Световното по блиц! И двете са в топ 11