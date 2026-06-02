ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 02.06.2026

Любителите на спорта ще имат богат избор пред телевизионния екран и днес. Денят започва с поредната порция емоции от Ролан Гарос, където битката за трофея в Париж продължава с ключови двубои. В програмата намира място и колоездачната Обиколка на Италия при жените, а вечерта вниманието се насочва към футболните срещи между Хърватия и Белгия, Грузия и Румъния, както и Уелс и Гана. Феновете на минифутбола също ще могат да следят двубои от Европейското първенство, докато най-запалените почитатели на хокея ще завършат деня с НХЛ сблъсъка между Каролина и Монреал.

Ето какво можете да гледате по телевизията днес:

11:30 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1

15:15 Колоездене: Обиколка на Италия, четвърти етап, жени - Евроспорт 2

19:00 Хърватия - Белгия - Диема спорт 3

20:00 Грузия - Румъния - Диема спорт 2

20:15 Минифутбол, Европейско първенство - БНТ 3

21:45 Уелс - Гана - Диема спорт 3

21:45 Минифутбол, Европейско първенство - БНТ 3

03:00 НХЛ, Каролина - Монреал - МАХ Спорт 2