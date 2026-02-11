Христо Илиев подобри "брадат" 48-годишен рекорд на България и се класира на Световно!

Христо Илиев подобри "брадатия" национален рекорд на 60 метра в зала. Той записа 6:54 секунди на международен турнир по лека атлетика в сръбската столица в Белград. Постижението му е с 4 стотни по-добро това на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 година в София. На финала Илиев остана четвърти с 6.66 секунди, а победител е Доминик Иловски (Унгария) с 6.52.

Христо Илиев подобри националния рекорд на 60 метра в зала

"Поздравления за новия национален рекордьор на 60 метра! Христо Илиев записа 6:54 секунди в сериите на 60 метра на турнира в Белград и подобри с 0:04 секунди историческото досегашно топ-постижение на Петър Петров! Изключително щастлив съм, че станах свидетел на живо на този невероятен успех за българската лека атлетика! Честито на треньорката на Христо - Валя Демирева, както и на цялото ни атлетическо семейство!", написа президентът на БФХГ Георги Павлов в социалните мрежи.

ОЩЕ: Саръбоюков лети! Българинът подобри собствения си национален рекорд и стана №1 в света

ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРСКАТА АТЛЕТИКА: 6.54 на 60 м за Христо Илиев в Белград на 11 февруари 2026! Подобри 48 годишния национален рекорд на Петър Петър 6.58 от 1978-а! Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Wednesday, February 11, 2026

Постижението му е също и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март. Другият българин на 60 метра Никола Караманолов завърши пети в своята серия с 6.72 секунди и не успя да продължи напред.

Атлетка номер 1 на България Пламена Миткова подобри личния си рекорд за сезона, след като постигна 6.44 метра на същия турнир, но остана четвърта в крайното класиране. Победителка с 6.61 метра стана представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич.

ОЩЕ: Тихомир Иванов остана на крачка от титлата след драма на престижен турнир по лека атлетика