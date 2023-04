Доминацията на Ред Бул продължава, спорът Перес – Верстапен - също (ВИДЕО)

Двамата пилоти на Ред Бул си разделиха по две победи през сезона. Верстапен обаче води в класирането с 93 точки и шест повече от Перес, а Фернандо Алонсо (Испания, Алпин) запази третото място, въпреки че наруши серията си от подиуми.

ОЩЕ: Чеко Перес спечели спринтовата надпревара в Баку

Six points separate Max and Checo after Baku 👀#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/MugPSKZhj5