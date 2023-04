Не само звезда във Формула 1, но и пианист: Льоклер издаде първото си парче (ВИДЕО)

Льоклер неведнъж е споделял, че има афинитет към музиката, като преди време дори загатна, че може да започне кариера в този бранш, след като приключи с Формула 1. Той няколко пъти пусна в социалните мрежи клипчета, на които свири на пиано, а от вчера вече парчето му е факт.

Творбата се казва AUS23 (1:1) и е написана по време на Гран При на Австралия. Именно поради тази причина пилотът е решил да кръсти парчето по този начин. То набра популярност изключително бързо, като вече се намира в Топ 10 на платформата „iTunes“.

„Не мога да се определя като артист по никакъв начин. В момента, както знаете, обичам да свиря на пиано. Така се роди и първата ми песен. Вълнувам се да споделя с вас това парче. Това е проект, върху който работя отдавна. Роди се от страстта ми към музиката и желанието ми да се откъсна от състезанията във Формула 1“, пък написа Льоклер в профила си в „Spotify“.

Charles "Piano Man" Leclerc has a hit on his hands! 🎹😍#AzerbaijanGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/s4FaNf5Rbo