Пред погледа на Алонсо: Никола Цолов чу българския химн за историческа победа (ВИДЕО)

Цолов стартира от първа позиция и потегли силно, за да не позволи на съперниците си да го изпреварят. Още в началото обаче се стигна до тежък инцидент, заради който на пистата излезе сейфти кар. След прибирането ѝ Никола успя да остане пред конкурентите си.

Nikola Tsolov is winning the Sprint race in Monaco pic.twitter.com/oDiTpITXKH — Aston Martin F1 updates (@startonpole) May 25, 2024

До края на състезанието се случи още един инцидент, заради който излезе сейфти кар. И този път Цолов се справи, като запази първата си позиция и дори увеличи преднината си, за да пресече първи финалната линия. Втори и трети останаха Трамниц и Ван Хьопен.

Така 17-годишният Цолов стана седмият различен победител този сезон във Формула 3. Той ще стартира от 12-а позиция в основното състезание за Гран при на Монако в неделя. На награждаването присъства и Фернандо Алонсо, който подкрепя Никола Цолов в неговата кариера.