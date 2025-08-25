"Виня само себе си": Филип Киркоров се преби по време на концерт (ВИДЕО)

По време на скорошен концерт известният певец Филип Киркоров преживя сериозно падане от стълби и се преби пред погледите на многобройната публика и всички танцьори на сцената. Видимо падането не е никак безобидно, но артистът успява да стане с помощта на хората около него и да продължи да пее, като в коментари в интернет се изразява съмнение, че може би е пял на плейбек.

Веднага след инцидента Киркоров призна пред изданието "СтарХит", че се чувства прекрасно, въпреки всичко. "Който не е падал, той не е ставал!" — каза той. Ден по-късно обаче свидетели твърдят, че певецът е започнал да куца. Появиха се дори кадри от репетиции, на които се вижда, че Киркоров се опитва да се държи бодро, да запази царствената си походка и невъзмутимото изражение на лицето. Но, излизайки от образа, той куца, отивайки към другия край на сцената.

"Виня само себе си"

След репетицията народният артист поговори с пресата и, разбира се, повечето въпроси бяха за травмирания му крак. За да задоволи любопитството на журналистите и феновете, той вдигна крачола и показа, че коляното му е превързано с еластична превръзка. "Важното е да не се забелязва на сцената. Ами, ще се постарая." На въпроса дали го боли, когато стъпва, той отговори сдържано: "Ами, как да ви кажа... Неприятно е! Просто стълбата на колелца неочаквано се премести встрани."

Въпреки разпространените в интернет клипове, в които поп-кралят уж крещи на членовете на своя екип, той уверява, че в никакъв случай не таи злоба към танцьорите: "Аз изобщо никога не виня никого – само себе си".

Напоследък Филип Киркоров страда от различни заболявания. Изглежда, че през април той е получил обикновено изгаряне, което е трябвало да отмине бързо. Въпреки това раната все още не е зараснала, пише "СтарХит".