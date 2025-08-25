Учител в София е задържан за педофилия, имал връзка с ученичка от 7. клас

Учител в София е арестуван за педофилия, съобщава bTV, цитирайки свои източници. Според информацията докато е преподавал на ученици, той е имал продължителни сексуални отношения със своя ученичка. Момичето е 7. клас, учи в столично училище и е на 13 години.

По неофициална информация 30-годишният учител по физическо възпитание 6-7 пъти посещавал хостел с малолетното момиче. По-късно тя подала жалба в полицията.

Проблем с педофилията

В началото на април криминалният психолог Тодор Тодоров алармира в интервю пред БНР, че в България има пандемия от педофилия. Още: Хванаха педофил край детски басейн: Имал скрита камера

"Защото от миналото лято досега с моя екип може би имаме 15 случая в различни краища на страната и някои са фрапиращи. Като цяло смятам, толкова години вече, че държавата не прави нищо тези хора да бъдат ограничавани. Педофилията не се лекува, но може да се контролира", категоричен бе Тодоров.

Той посочи, че у нас има осъдени с условни присъди и добави, че наказанията трябва да са по-сурови.

"Притеснява ме, че в България се прави нещо, да се отбие номерът, че го има и така си остава. В САЩ и Великобритания се работи здраво и там стигат до извода, че за да ги контролират педофилите, когато излежат част от присъдата се пускат на свобода, слага се гривна и периодично минават на проверка, дали не са нарушили пробацията", коментира още криминалният психолог.