Войната в Украйна:

Реал Мадрид следи зорко голям талант на АЗ Алкмаар, който игра цял мач срещу Левски

25 август 2025, 17:36 часа 363 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид следи зорко голям талант на АЗ Алкмаар, който игра цял мач срещу Левски

Испанският футболен гранд Реал Мадрид продължава да следи младия полузащитник Кеес Смит от АЗ Алкмаар. Новината съобщава авторитетното издание "Марка". 19-годишният юношески национал на Нидерландия е твърд титуляр за родния си клуб. Той записа 7 мача с 2 асистенции през настоящата кампания, включително игра цял двубой при победата над Левски с 2:0 в София в първия сблъсък от плейофите на Лигата на конференциите.

Кеес Смит е следен от Реал Мадрид

Смит беше свързван с Реал Мадрид и с Барселона през юни, малко след като помогна на Нидерландия да спечели европейската титла при юношите до 19 години. Клубът от испанската столица обмисля да направи оферта още до края на настоящия летен трансферен прозорец, който затваря на 1 септември.

"Смит е много обсъждано име в офисите на "Сантиаго Бернабеу". Следят го постоянно. През миналия сезон той беше разглеждан като инвестиция за бъдещето, но сета вече е твърд титуляр в АЗ Алкмаар и стойността му доста се е променила. Треньорите в Реал Мадрид го описват като динамичен футболист, който може да играе еднакво добре и в двете фази - в защита и в нападение", коментира изданието.

"Просто искам да играя и да показвам какво мога. Поласкан съм от интереса на Барса и Реал, но ако отида там, не се знае дали ще играя", заяви самият Смит наскоро за NH в родината си. АЗ Алкмаар приема Левски в реванша за влизане в групите на Лигата на конференциите на 28 август от 20:30 часа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Разкриха защо се бави трансфер на Левски, който ще реши голям проблем на Веласкес

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Левски АЗ Алкмаар
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес