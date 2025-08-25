Реал Мадрид следи зорко голям талант на АЗ Алкмаар, който игра цял мач срещу Левски

Испанският футболен гранд Реал Мадрид продължава да следи младия полузащитник Кеес Смит от АЗ Алкмаар. Новината съобщава авторитетното издание "Марка". 19-годишният юношески национал на Нидерландия е твърд титуляр за родния си клуб. Той записа 7 мача с 2 асистенции през настоящата кампания, включително игра цял двубой при победата над Левски с 2:0 в София в първия сблъсък от плейофите на Лигата на конференциите.

Кеес Смит е следен от Реал Мадрид

Смит беше свързван с Реал Мадрид и с Барселона през юни, малко след като помогна на Нидерландия да спечели европейската титла при юношите до 19 години. Клубът от испанската столица обмисля да направи оферта още до края на настоящия летен трансферен прозорец, който затваря на 1 септември.

🚨NEW: Real Madrid are closely monitoring AZ Alkmaar midfielder Kees Smit (19).



Signing him is still an OPTION. @marca pic.twitter.com/upm9HBwFug — Madrid Zone (@theMadridZone) August 24, 2025

"Смит е много обсъждано име в офисите на "Сантиаго Бернабеу". Следят го постоянно. През миналия сезон той беше разглеждан като инвестиция за бъдещето, но сета вече е твърд титуляр в АЗ Алкмаар и стойността му доста се е променила. Треньорите в Реал Мадрид го описват като динамичен футболист, който може да играе еднакво добре и в двете фази - в защита и в нападение", коментира изданието.

"Просто искам да играя и да показвам какво мога. Поласкан съм от интереса на Барса и Реал, но ако отида там, не се знае дали ще играя", заяви самият Смит наскоро за NH в родината си. АЗ Алкмаар приема Левски в реванша за влизане в групите на Лигата на конференциите на 28 август от 20:30 часа.

ОЩЕ: Разкриха защо се бави трансфер на Левски, който ще реши голям проблем на Веласкес