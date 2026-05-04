Инфлацията в Турция надмина очакванията

Инфлация в Турция нараства с 4,18 процентни пункта на месечна база и с 32,37 процента на годишна база през април. Това показват данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от ТРТ Хабер и БТА. Турските икономисти прогнозираха ръст на инфлацията през април с 3,19 на сто на месечна база и ниво от 31,11 процента на годишна база, отбелязва сайтът "Економим“.

Най-голямо поскъпване

Трите основни групи стоки с най-голямо поскъпване са както следва: храните и безалкохолните напитки са се увеличили с 34,55 процента, транспортните разходи са нараснали с 35,06 процента, а жилищата, водата, електричеството, газът и другите горива са се увеличили с 46,60 процента.

Според оценките на икономистите се очаква средното ниво на инфлацията в Турция в края на 2026 г. да достигне 28,16 на сто.

От началото на войната в Близкия изток Турската централна банка продаде общо 44,3 милиарда долара от резервите си, за да стабилизира турската лира на фона на пазарната волатилност. Според изчисления на икономиста Хакан Кара, базирани на аналитичния баланс на банката, само в седмицата от 23 до 29-ти март банката е продала общо 21,5 милиарда долара от резервите си, което е най-високото седмично ниво в историята.

