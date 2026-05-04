Български пробив на световната денс сцена

04 май 2026, 9:25 часа 276 прочитания 0 коментара
След повече от десетилетие търсене на точните артисти, световноизвестният музикален проект GARCIA открива своето ново поколение – и то идва от България. С приноса на мениджъра Йонка Максимова групата EXPOSƎ официално е избрана за новото лице и новите изпълнители на формацията, поставяйки началото на силно международно присъствие с български почерк.

Зад проекта стои утвърденото име на композитора и продуцент Франки Мюлер – създател на култовите C-Block и GARCIA, чиито хитове оглавяват класации като Billboard и продължават да звучат по клубове и радиа и до днес. Парчета като "So Strung Out" и "More and More" са част от златния фонд на евро-денс сцената – енергия, която сега ще бъде пренесена в нова ера с EXPOSƎ.

С подписването на договор между Мюлер и българската формация започва активна съвместна работа, която вече привлича вниманието на международната музикална индустрия. EXPOSƎ не просто се присъединяват към GARCIA – те стават нейният нов глас и лице пред глобалната публика.

Първият силен знак за това ново начало вече е факт – дебютният сингъл, продуциран от Мюлер, носи заглавието "Ven pa’ acá". Песента е замислена като своеобразен музикален мост между GARCIA и EXPOSƎ – среща между утвърдения денс почерк и свежото звучене на новото поколение. Проектът има и своята международна заявка – премиерното му изпълнение е планирано в Румъния, в рамките на фестивала Nibiru Festival. За да предадат автентично испанския дух на парчето, артистите от EXPOSƎ дори преминават през специални уроци по езика – детайл, който подсказва амбицията за глобално звучене и професионален подход.

Големият дебют на новия състав няма да закъснее. На 15 август EXPOSƎ ще излязат на сцената като част от GARCIA в рамките на едно от най-мащабните музикални събития на лятото. Фестивалът събира впечатляващ лайнъп от световни звезди, сред които Timbaland, Tyla, Ja Rule и Busta Rhymes. 

На същата сцена EXPOSƎ ще споделят пространство с емблематични имена от 90-те и началото на новия век като Haddaway, Technotronic, Nana и Ice MC – артисти, оформили звученето на цяло поколение. Това участие не е просто концерт. Това е символичен мост между златната ера на денс музиката и нейното съвременно звучене. А EXPOSƎ са точно в центъра на този преход.

С нова енергия, международен екип зад гърба си и сцена, която не познава граници, българската група прави крачка, която рядко се случва – от локален талант към глобален проект със сериозен потенциал. И ако довчера GARCIA търсеше своето ново лице, днес вече е ясно – то говори на български, но звучи на световно ниво.

Яна Баярова Отговорен редактор
