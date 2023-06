Английски барок от династията на Тюдорите и "Като росата на Розата” на "Софийски музикални седмици"

Пасторалът е основният мадригален жанр в Англия по това време. Росата в тази символика е дестилат на топлата земя, събрала страстите на Юга и преминала през ветрения хлад и меланхолията на "вълшебния остров" – Англия. Червената роза в хералдиката на Тюдорите е и символ на Любовта с особен смисъл в Елизабетинската музикална култура.

Концертът включва произведения от епохата на Тюдорите – музика от Двора на Хенри VIII чрез 2 негови композиции и от Елизабетинските композитори-лютнисти като Thomas Morley "It Was a Lover and His Lass"-Air и "Аpril Is in My Mistress’ Face", John Wilbye "Adieu, Sweet Amarilis", Orlando Gibbons (който има 460 години от рождението тази година), "Silver Swan" в аранжимент за сопран и инструменти, William Byrd (400 години от смъртта на композитора), Music Elegy, както и 2 части (Aria и Ostinato) из една съвременна английска ретроспекция – Suite Antique за Fl, harpsicord и струнни, за да се стигне до очарованието на "The Fairy Queen" (Кралицата на Феите) от Хенри Пърсел от времето на късния английски Барок и крал Чарлз II. Не липсва и една българска ретроспекция – "Песен на Тайните" върху "Песен на Песните" Соломонови от композитора Атанас Атанасов.

Снимка: Софийски музикални седмици

В програмата на концерта съществува, както винаги, синтез на изкуствата – музика, танц, театрализация, а този път е осъществен чрез средствата на невербалния театър, или "Театър на движението", което е съществена характеристика в изкуството на уникалния "Tutti Soli" камерен, вокално-инструментален ансамбъл.

Сред изпълнителите се открояват имената на Дорота Счепанска, сопран (Полша), Валентин Ватев, бас-баритон, Йордан Димитров – концертмайстор, Атанас Атанасов – чембало, Явор Желев – флейта, Михаил Михайлов – валдхорна, Вълчан Вълчанов – обой, Кристиана Алипиева – виолончело и други брилянтни изпълнители в областта на бароковото изкуство.

Това изпълнителско съзвездие се допълва от диригентката – проф. д-р. изк. Виржиния Атанасова, сценичен дизайн д-р Пенка Казанджиева и е в сътрудничество с НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и студенти от специалността "Театър на Движението – Невербален Театър" от класа на проф. д-р Велимир Велев.

Снимка: Софийски музикални седмици