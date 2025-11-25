Студио Actualno:

No More Many More представят "Тук съм": Албум за онези, които не се отказват

25 ноември 2025, 10:34 часа 319 прочитания 0 коментара
No More Many More представят "Тук съм": Албум за онези, които не се отказват

След повече от десетилетие на сцената, алтернативната рок група No More Many More се завръща с един от най-силните си проекти до момента: "Тук съм", техният пети студиен албум, създаден в условия, които може би биха отказали някой друг, но не и бандата с фронтмен Методи Кръстев. Премиерата ще бъде отбелязана с концерт на 28 ноември в клуб "Строежа" в София, с участието на специален гост - Bandanna. След това групата поема на зимно мини-турне, което ще минe през Бургас, Варна, Пловдив и Плевен, за да завърши отново в столицата на Коледа, а всички дати могат да се намерят на страниците на групата в социалните мрежи.

"Тук съм" включва десет нови композиции, авторска музика, създадена на инат, в преходни студийни и репетиционни пространства, след като групата остава без студио в началото на записите на албума, с демо, записано на телефон и аранжименти, родени буквално в часовете преди техния запис заради краткото време. В предизвикателни условия и несигурност, No More Many More се връщат към инстинкта си и улавят моменти, много по-ценни от удобствата, от перфектния звук, от пълната техническа обезпеченост: "Тук съм" е за живото усещане, суровата емоция и важните неща. Записите му се случват на бързи обороти, песните се раждат и подреждат буквално в мига преди да бъдат записани. Това придава на целия албум усещането за спонтанност и честност, които не могат да бъдат планирани. Точно в тези моменти си личи колко стабилни и сплотени са No More Many More, колко добре знаят как да устояват, дори когато нищо не е сигурно.

Още: Доброволно изгубени в "Languorland": SCOTOPIA с втори албум и концерт в София

"Тук съм" ще може да бъде намерен във всички аудио платформи, а в деня на концерта - и на физически носител, заедно с новата мърч серия на бандата.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Продуцент на албума е Десислав Данчев (Мастило Мюзик), зад визията стои Росица Николова-Chewbacca, а снимките са на Симеон Симеонов. Един от ключовите тракове "По посока на вятъра" е записан и миксиран от Оги Кьосовски (Контрол). Сред парчетата се откроява песента "Гумени мечета", провокирана от войната и от усещането за безсилие в съвременния свят: "В един момент светът започна да се управлява от хора, които продават страх и кръв, а ние стоим като зрители с широко затворени очи. Понякога ми е трудно да кажа тези неща ясно и спокойно и затова ги изпявам", споделя откровено вокалистът Методи Кръстев.

No More Many More по време на тазгодишното издание на фестивала REBEL REBEL, фотограф: Орлин Николов

В "Тук съм" е включена и "Песента на жабите", създадена за новия филм на режисьора Валери Йорданов, дългогодишен приятел и вдъхновител за групата. Въпреки дълбочината на темите, "Тук съм" остава дълбоко човешки и сърдечен албум, с текстове на български, които говорят за болката, за загубата, но и за надеждата и затова, че не трябва никога да спираш и да се отказваш, дори когато няма гаранции или награди. Албумът излиза със съдействието на Национален Фонд Култура и Мюзикаутор и с подкрепата на Projector Plus.

Още: Група GREESH представя "Кой си" – безкомпромисен нов сингъл с груув и зъби (ВИДЕО)

Концертът на 28 ноември в клуб "Строежа" ще бъде първата възможност за феновете да чуят целия албум на живо. А за No More Many More хората пред сцената са публиката, но са и приятелите, част от общата история и връзка, изградена с времето и благодарение на музиката. Специален гост на концерта е алтернативната банда за авторска музика - Bandanna, начело с Ана-Мария Вартовска. Билетите са в продажба тук. Събитието е тук.

Интервю: "Няма смисъл да пеем за розови еднорози, когато светът се разпада": No More Many More в Студио Actualno (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика No More Many More No more many more
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес